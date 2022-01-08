08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyoner’de “helal olsun" dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…

Milyoner’de “helal olsun" dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…

Atv'de yayınlanan Milyoner her zaman olduğu gibi bu hafta da yarışmacılara sorduğu sorularla zorlu dakikalar yaşattı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yepyeni bölümüyle (7 OCAK 2021) yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon TL'ye ulaşmak için ecel terleri döktü. Yarışmaya damga vuran isim ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun oldu. Prof. Dr. Altun, yarışmadan elde edeceği geliri bağışlayacağı yeri açıkladı. Prof. Dr. Altun'a, sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Yarışacağımız ilk dekanımızsınız" yanıtını verirken, Altun'un, "Umarım ilk soruda elenmem" sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Peki, Dekan Abdülrezak Altun, kaçıncı soruya kadar gelebildi? İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili soruda takılan Altun, zor soruya bakın ne yanıt verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster haberimiz…

Giriş Tarihi: 08.01.2022 01:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 01:57
  • 1
  • 228
Milyoner’de “helal olsun dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…

Yeni bölümüyle Kim Milyoner Olmak İster bu haftaya da damgasını vurdu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 228
Milyoner’de “helal olsun dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…

7 OCAK 2021 Cuma günkü yarışmada Prof. Dr. Altun, yarışmadan elde edeceği geliri vereceği yeri duyurdu.

Dekan Abdülrezak Altun, kaçıncı soruya kadar gelebildi? İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili soruda takılan Altun, zor soruya bakın ne yanıt verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster haberimiz…

  • 3
  • 228
Milyoner’de “helal olsun dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…

7 OCAK 2020 "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" SORU VE CEVAPLARININ TAMAMI...

  • 4
  • 228
Milyoner’de “helal olsun dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…
  • 5
  • 228
Milyoner’de “helal olsun dedirten yarışmacı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı…