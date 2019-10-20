Milyoner'de geceye damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster 837.yeni bölüm soru ve cevaplar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 837.yeni bölümünde bir yarışmacıya ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?'' sorusu yöneltildi. Telefon ve yarı yarıya jokerini kullanmasına rağmen yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 837.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 04:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 04:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





