Milyoner'de geceye damga vuran coğrafya soru! İşte 'Ellerim terledi' diyen yarışmacının verdiği cevap

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacılar başarılı performanslarıyla ilgi toplarken, o soru geceye damgasını vurdu. Ekran başındakilerin haritaları açtığı o coğrafya sorusu yarışmacıyı terletti. İşte o anlar…