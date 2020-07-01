Milyoner'de beyin yakan matematik sorusu! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevaplar

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümünde birbirinden ilginç sorular ve farklı yarışmacılar sahne alırken özellikle bir yarışmacıya yöneltilen matematik sorusu milyonları yanılttı. İşte o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 00:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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