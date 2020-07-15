Milyoner'de 15.000 TL Libya sorusu! Jokerler fayda etmedi

Milyoner'de 15.000 TL'lik Libya sorusu! Jokerler fayda etmedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne Libya sorusu damga vurdu. Yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı. İşte yeni bölümde en çok konuşulan o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 02:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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