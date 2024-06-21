21 Haziran 2024, Cuma
Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti
Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşarak kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan İngiliz Chiara King, Türk işadamı Eren San tarafından yapılan açıklamalarla gündemde. Eren San, King'in popülerliğinin ve uzmanlık iddialarının gerçeklikten uzak olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. San, ünlü fenomenin ahlaksızlığını ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...
Giriş: 21.06.2024 09:00 Güncelleme: 21.06.2024 09:00
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