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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşarak kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan İngiliz Chiara King, Türk işadamı Eren San tarafından yapılan açıklamalarla gündemde. Eren San, King'in popülerliğinin ve uzmanlık iddialarının gerçeklikten uzak olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. San, ünlü fenomenin ahlaksızlığını ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 09:00 Güncelleme: 21.06.2024 09:00
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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

Türk işadamı Eren San, sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak fenomen olan İngiliz Chiara King'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, şoke eden açıklamalarda bulundu.

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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

San, "Chiara'nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış" dedi.

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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

İngiliz Chiara King, son dönemde çok ünlü bir isim. Tiktok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor.

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Milyoner avcısı erkeklere virüs bulaştırdı! İşadamı ünlü fenomenin çirkin yüzünü böyle ifşa etti

King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor.