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Milyoner Aile'nin sunucusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar'dan...

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan, atv'nin yeni yarışması Milyoner Aile ile ekranlara döndü. Ünlü oyuncu, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki evladı oldu. Şimdilerde tatilde olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Neslişah Alkoçlar ise gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarıyla tatilden paylaşım yaptı. İlk yorum ise kız kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 15:22 Güncelleme: 23.07.2024 15:22
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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar’dan...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, şimdilerde atv'nin yeni yarışması Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstleniyor.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar’dan...

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine giren oyuncunun bir kızı bir de oğlu bulunuyor.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar’dan...

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Neslişah Alkoçlar, gözlerden uzak büyüttükleri çocuklarıyla olan bir karesini paylaştı. İlk yorum ise kız kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar’dan...

Alkoçlar, paylaşımının altına "Zamanı durdurmak istediğim anlar" notunu düştü. Ablasının paylaşımına nazar boncuğu emojileriyle karşılık veren Aslışah Alkoçlar, daha sonra "Tatil başında koymasaydın nazar" yorumunda bulundu.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar’dan...

Alışah Alkoçlar ise "Gruptan yanıt vermeyip buradan yazman" yanıtını vererek kardeşine tatlı bir sitem de bulundu. Abla-kardeş esprili diyaloğuyla dikkat çekti.