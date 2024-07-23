Milyoner Aile'nin sunucusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına bakın! Eşiyle tatilden paylaştı! İlk yorum Aslışah Alkoçlar'dan...

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan, atv'nin yeni yarışması Milyoner Aile ile ekranlara döndü. Ünlü oyuncu, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki evladı oldu. Şimdilerde tatilde olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Neslişah Alkoçlar ise gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarıyla tatilden paylaşım yaptı. İlk yorum ise kız kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi. İşte detaylar...