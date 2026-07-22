Milyarder YouTuber MrBeast'ten Karayipler'de tatil konseptli düğün

Dünyanın en çok takip edilen içerik üreticilerinden ve 2 milyar dolarlık servetiyle sık sık gündeme gelen MrBeast, uzun süredir birlikte olduğu Thea Booysen ile evlendi. Karayipler'deki özel bir adada düzenlenen bir hafta süren tatil konseptli düğünde yalnızca 70 davetli ağırlandı.

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve "MrBeast" adıyla tanınan fenomen içerik üreticisi, uzun süredir birlikte olduğu Thea Booysen ile dünyaevine girdi. Milyarlarca izlenmeye ulaşan videoları ve milyonlarca dolarlık prodüksiyonlarıyla tanınan Donaldson, hayatının en özel gününde gösteriş yerine samimiyeti tercih etti.

Çift, Karayipler'de İngiliz milyarder Richard Branson'a ait Necker Adası'nda, aileleri ve en yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle evlendi. Yaklaşık 70 davetlinin yer aldığı düğün, sade ama şık detaylarıyla dikkat çekti. "MRSBEAST'İ BULDUM" Nikahın ardından MrBeast, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Paylaşımına, "MrsBeast'i buldum. Bu hayatımın en güzel günüydü." notunu ekleyen fenomenin gönderisi, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Takipçileri çifti tebrik mesajlarına boğarken, düğün kareleri sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

DÜĞÜN BİR HAFTAYA YAYILDI Kutlamalar yalnızca nikah töreniyle sınırlı kalmadı. 14 Temmuz'da başlayan düğün haftası boyunca davetliler için birbirinden özel etkinlikler düzenlendi. Misafirler şnorkelle dalış yaptı, uçurtma sörfü deneyimi yaşadı ve adanın farklı noktalarında gerçekleştirilen organizasyonlara katıldı. Çift, düğünlerini klasik bir organizasyondan ziyade, sevdikleriyle birlikte vakit geçirecekleri unutulmaz bir tatil deneyimine dönüştürmeyi tercih etti.

İŞTE DÜĞÜNÜN DETAYLARI Milyonlarca dolarlık servetiyle sık sık gündeme gelen MrBeast'in düğününün görkemli bir organizasyon olacağı düşünülüyordu. Ancak çift, beklentilerin aksine sade ve samimi bir kutlama düzenledi. Jimmy Donaldson, bu özel günü büyük bir medya şovuna dönüştürmek istemediğini belirterek düğünü yalnızca en yakın çevresiyle paylaşmayı seçti. Thea Booysen, düğünde Nicole + Felicia Couture imzalı özel tasarım bir gelinlik giyerken, MrBeast ise Ralph Lauren smokin tercih etti. Davetlilere suşi, premium Wagyu eti ve Booysen'in en sevdiği tatlılardan biri olan havuçlu pasta ikram edildi.