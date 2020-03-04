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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak
Survivor 2016'da şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran Avatar lakaplı milli boksör Atakan Arslan'ın babası Mehmet Arslan'dan şikayetçi oldu. Yıllarca babasıyla görüşmediğini ve babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan Arslan, babasının kendisini tehdit ettiği ve özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:23
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