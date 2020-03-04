Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Avatar Atakan, yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söylediği babası Mehmet Arslan hakkında "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.

