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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Survivor 2016'da şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran Avatar lakaplı milli boksör Atakan Arslan'ın babası Mehmet Arslan'dan şikayetçi oldu. Yıllarca babasıyla görüşmediğini ve babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan Arslan, babasının kendisini tehdit ettiği ve özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:23
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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran Avatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Avatar Atakan, yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söylediği babası Mehmet Arslan hakkında "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.

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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Babasının arkadaşlarına mesajlar atarak rahatsız ettiğini, söz konusu mesajlarla özel hayatının ihlal edildiğini beyan ederek babasının cezalandırılmasını isteyen Atakan Arslan'ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

BABA İFADE VERDİ

İfadesi alınan baba, oğluyla arasında geçen konuşma sırasında Atakan'ın kendisini tehdit ettiğini, konuşmalarını kayda almasını Atakan'ın istediğini belirtip, 'Amacım oğlumu tehdit edip hakaret etmek değil tam tersine onun iyiliğiydi!' dedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, baba Mehmet Arslan hakkında dava açıldı.

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Milli boksör Avatar Atakan şikayetçi oldu! Babası yargılanacak

Hazırlanan iddianamede, baba Arslan tarafından kayda alınan telefon konuşması esnasında oğluna yönelik ''G.t, şerefsiz, it '' demek suretiyle hakaretler ettiği, ''Allah'a bırakacak kadar sabrım kalmadı artık '' şekilde mesaj atmak suretiyle tehdit ettiği ve konuşmaları kayda alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlatıldı.