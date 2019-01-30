Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Türkiye ve dünyanın önemli isimleri metro kullanırken görüntülendi. Hatta son olarak dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı, bir başka varlıklı ailenin gelini metroda görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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