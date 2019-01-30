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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Türkiye ve dünyanın önemli isimleri metro kullanırken görüntülendi. Hatta son olarak dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı, bir başka varlıklı ailenin gelini metroda görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:45
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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Kardeşleri Paris ve Conrad ile birlikte "dünyanın en zengin varislerinden biri" olarak tanınan Nicky Hilton, metroda objektiflere takıldı.

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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Bir koltukta oturarak seyahat eden Hilton, metrodan ininceye kadarcep telefonuyla ilgilendi. Sonra da metrodan çıkıp yoluna devam etti.

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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

35 yaşındaki Nicky Hilton, kendi aile isimlerini taşıyan oteller zincirlerinin varislerinden biri.

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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Rihanna

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Metro kullanan ünlüler hayranlarını şaşırttı

Chris Martin ve Jay Z