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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: "Hakkını arasın..."

Evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, gündeme bomba gibi düştü. Kızlarına maddi ve manevi destek verdiğini söyleyen Akpınar'ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı. Katıldığı bir televizyon programında tüm gerçekleri anlatan Nebioğlu, "Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti" dedi. Nebioğlu'nun "Zeki Alasya, dayım aracılığıyla Duygu hakkını arasın; çünkü Metin ona hakkını vermez haberini gönderdi" sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 13:58
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: Hakkını arasın...

Metin Akpınar'ın Sevgi Nebioğlu ile Duygu Nebioğlu adlarında evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: Hakkını arasın...

6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: Hakkını arasın...

Gerçek ailesini 18 yaşlarına geldiklerinde öğrenen ikizlerden Duygu Nebioğlu, Akpınar'a yıllar sonra babalık davası açtı. Olayın basına yansımasından sonra da Akpınar'dan bir açıklama geldi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: Hakkını arasın...

METİN AKPINAR'DAN AÇIKLAMA!

Akpınar, şunları söyledi:

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur.

36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.

Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık.

2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor"

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Zeki Alasya haber göndermiş: Hakkını arasın...

Akpınar'ın açıklaması, biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı ve genç kadın konuk olduğu bir programda merak edilenleri tek tek anlattı. İşte Neler Oluyor Hayatta'ya konuk olan Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarından satır başları...