Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

"METİN AKPINAR BİZİ KUCAKLASAYDI..."

Ben anneme daha çok kızıyorum. Bir anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş. İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı.