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Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikizleri gündeme bomba gibi oturdu. Duygu Nebioğlu açtığı babalık davasını kazanırken Sevgi Katkıcı'nın mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'ın kendisini hala aramadığını belirtirken annesiyle olan ilk görüşmesini ise gözyaşlarına boğularak anlattı.
Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:28Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 13:29