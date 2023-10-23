23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikizleri gündeme bomba gibi oturdu. Duygu Nebioğlu açtığı babalık davasını kazanırken Sevgi Katkıcı'nın mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'ın kendisini hala aramadığını belirtirken annesiyle olan ilk görüşmesini ise gözyaşlarına boğularak anlattı.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 13:29
  • 1
  • 11
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

Metin Akpınar'ın ikiz kızı Sevgi Katıcı, ilk kez konuştu. Yaşadığı acı süreci Ankara Masası'na anlatan Sevgi Katıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana "Ben senin annenim" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

"METİN BEY'E SORDUM..."

"Hayır sen benim annem değilsin" cevabını verdim. "Neden bıraktın dedim?" ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız" dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü.

  • 3
  • 11
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

"METİN AKPINAR BİZİ KUCAKLASAYDI..."

Ben anneme daha çok kızıyorum. Bir anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş. İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı.

  • 4
  • 11
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

Bizi kabul etmediği için dava açtık. Nüfusuna geçmedik. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Metin Akpınar maalesef hiç aramadı. Özür dilemesini beklerdim. Bize bakan insanlara teşekkür etmesini, onlardan özür dilemesini beklerdim…

  • 5
  • 11
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bizi hala aramadı...

Metin Bey'in açıklamasındaki "Böyle bir anlamsız olay" ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Ve bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim.