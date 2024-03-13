13 Mart 2024, Çarşamba
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...
Eski futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte bir yardım kampanyasına imza attı. yeşil sahalara veda ettikten sonra kendini hayır işlerine adayan Özil, Ramazan ayında depremzede öğrencileri unutmadı. Ünlü çift depremzede 18 çocuk için harekete geçti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:55
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