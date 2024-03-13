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Haberler Galeri Mesut Özil ve Amine Gülşe'den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

Eski futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte bir yardım kampanyasına imza attı. yeşil sahalara veda ettikten sonra kendini hayır işlerine adayan Özil, Ramazan ayında depremzede öğrencileri unutmadı. Ünlü çift depremzede 18 çocuk için harekete geçti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:55
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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

2019 yılında 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in bu birliktelikten iki evladı oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren ve yeşil sahalara veda ettikten sonra hayır işlerine yönelen Özil, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

Sabah'ta yer alan habere göre; Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile deprem felaketinde ailesini ve yakınlarını kaybeden 18 çocuğun eğitimini üstlendi. Özil, çocuklara 12 yıllık zorunlu eğitim hayatları boyunca destek verecek.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

100 BİN EURO BAĞIŞLAMIŞTI

Mesut Özil, iki yıl önce de Kızılay'ın 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya 100 bin Euro bağış yapmıştı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

Mesut Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanmıştı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

Bu kapsamda, Endonezya ve Arakan'daki mülteci kamplarına gıda kolisi gönderilmiş, İdlib'deki yetimhaneler ile Somali'de iftar yemeği verilmiş, çocuklara oyuncak dağıtılmıştı.