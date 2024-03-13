Mesut Özil ve Amine Gülşe’den takdir toplayan hareket! 18 çocuğun eğitimini üstlendiler! Ünlü çift 12 yıllık...

2019 yılında 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in bu birliktelikten iki evladı oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren ve yeşil sahalara veda ettikten sonra hayır işlerine yönelen Özil, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.