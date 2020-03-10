Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

"ABARTIYA KAÇTIM PİŞMANIM"

"Yüzümde sadece dolgu ve botoks var. Ama kabul ediyorum; bir dönem özgüvenim çok sarsıldığı için estetik yaptırmakta aşırıya kaçtım. Bir süredir yüzüme hiçbir şey yaptırmıyorum. Botoks ve dolguyu abarttım pişmanım"

