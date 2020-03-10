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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyura Meryem Uzerli, katıldığı magazin programına şaşırtan açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, estetik bağımlısı olduğu iddialarına cevap verdi. Bir dönem özgüven sorunu yaşadığını söyleyen güzel oyuncu, 'Aşırı botoks yaptırdım, pişmanım' dedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:43
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