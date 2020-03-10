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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyura Meryem Uzerli, katıldığı magazin programına şaşırtan açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, estetik bağımlısı olduğu iddialarına cevap verdi. Bir dönem özgüven sorunu yaşadığını söyleyen güzel oyuncu, 'Aşırı botoks yaptırdım, pişmanım' dedi.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:43
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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

Oyuncu Meryem Uzerli, 'estetik bağımlısı' iddiasına yanıt verdi: 'Bir dönem özgüvenim azaldığı için aşırı botoks yaptırdım!' İki yıllığına İstanbul'da ev kiralayan güzel oyuncu, meslektaşıyla ise asla aşk yaşamayacağını açıkladı.

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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

Kızı Lara'yı İstanbul'da anaokuluna yazdırmak için iki yıllığına İstanbul'a yerleşen Meryem Uzerli, dün 2. Saydfa programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu yaptığı itiraflarla gündeme oturdu.

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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

Bir süredir yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, "Estetik bağımlısı oldu" haberlerine şöyle açıklık getirdi:

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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

"ABARTIYA KAÇTIM PİŞMANIM"

"Yüzümde sadece dolgu ve botoks var. Ama kabul ediyorum; bir dönem özgüvenim çok sarsıldığı için estetik yaptırmakta aşırıya kaçtım. Bir süredir yüzüme hiçbir şey yaptırmıyorum. Botoks ve dolguyu abarttım pişmanım"

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Meryem Uzerli’den şaşırtan estetik itirafı: Pişmanım!

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Meryem Uzerli son dönemde yaptırdığı estetiklerle sevenlerini üzmüştü. Katıldığı programda yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu söyleyen Uzerli'nin eski hali merak konusu oldu. İşte Meryem Uzerli'nin değişimi...