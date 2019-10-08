Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!
En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli iki yıllık aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanan Alman dizisinde boy gösterecek olan Uzerli yeni dizisiyle dünyada ses getireceğe benziyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:01
İki yıl önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Alman dizisi 'Dark' için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Video'su, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen Meryem Uzerli, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.
PROJEYİ AİLESİYLE PAYLAŞTI
Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uzerli'nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.
YAKINDA İSTANBUL'A GELİYOR
Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim'de 'Kovan' filmi sebebiyle İstanbul'a gelecek.
12 Ağustos 1983 doğumlu Meryem Sarah Uzerli, Türkiye'de adını ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizinde Hürrem Sultan karakteriyle duyurmuştu.