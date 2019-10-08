08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli iki yıllık aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanan Alman dizisinde boy gösterecek olan Uzerli yeni dizisiyle dünyada ses getireceğe benziyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:01
  • 1
  • 8
Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

İki yıl önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Alman dizisi 'Dark' için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.

  • 2
  • 8
Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

Milliyet'te yer alan habere göre; Video'su, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen Meryem Uzerli, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

  • 3
  • 8
Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

PROJEYİ AİLESİYLE PAYLAŞTI

Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uzerli'nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.

  • 4
  • 8
Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

YAKINDA İSTANBUL'A GELİYOR

Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim'de 'Kovan' filmi sebebiyle İstanbul'a gelecek.

  • 5
  • 8
Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor!

12 Ağustos 1983 doğumlu Meryem Sarah Uzerli, Türkiye'de adını ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizinde Hürrem Sultan karakteriyle duyurmuştu.