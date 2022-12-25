Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı yorum ve beğeni yağdı! Güzellikleri annelerinden miras

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle adını duyuran ve zamanla ekranın en sevilen isimlerinden olan Meryem Uzerli bir süre önce Almanya'ya yerleşmişti. Vaktinin çocuğunu ailesiyle geçiren güzel oyuncu kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yılbaşı öncesi çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Ardı ardına 10 kare yayınlayan Meryem Uzerli, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Meryem Uzerli'nin kızları...