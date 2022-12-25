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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı yorum ve beğeni yağdı! Güzellikleri annelerinden miras

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle adını duyuran ve zamanla ekranın en sevilen isimlerinden olan Meryem Uzerli bir süre önce Almanya'ya yerleşmişti. Vaktinin çocuğunu ailesiyle geçiren güzel oyuncu kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yılbaşı öncesi çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Ardı ardına 10 kare yayınlayan Meryem Uzerli, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Meryem Uzerli'nin kızları...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:42
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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı! Güzellikleri annelerinden miras

Uzun süredir kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yurt dışında hayatını sürdüren oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yılbaşı öncesi çam ağacının önünde verdikleri pozları paylaştı.

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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı! Güzellikleri annelerinden miras

Uzerli, kızlarıyla kırmızı renkte kıyafet kombinleri yaparak kamera karşısına geçti.

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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı! Güzellikleri annelerinden miras

Sevilen oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı! Güzellikleri annelerinden miras

Meryem Uzerli, uzun süredir kızlarıyla Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve sadece projeler için Türkiye'ye gelen oyuncu, tüm vaktini ailesiyle geçirmeye başladı.

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Meryem Uzerli kızlarını ardı ardına paylaştı! Güzellikleri annelerinden miras

Amerikalı iş insanıyla birliktelik yaşadığı bilinen Uzerli'nin sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.