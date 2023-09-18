Merve Kayaalp yaşıyor mu, ne oldu? Oyuncu Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in yaşamına son verme haberinin ardından sevenleri ve hayranları büyük bir şok yaşadı. Merve Kayaalp'in sevenleri ve kamuoyu, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İşte 36 yaşındaki oyuncunun intiharına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 23:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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