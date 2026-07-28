Mutlu birlikteliklerini Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran çift, o günden bu yana özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerini Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak taçlandırmıştı.

NASIL TANIŞTILAR?

Feyyaz Şerifoğlu, daha önce Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşiyle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Camdaki Kız dönemiydi, o da Kanal D'de çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok."