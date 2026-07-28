Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, ilk çocukları Defne Yaz'ı kucaklarına aldı. Anne olmanın sevincini yaşayan Dinçkol, minik kızıyla ilk karesini "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım" notuyla takipçileriyle paylaştı.
"Camdaki Kız" dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftin ilk çocukları Defne Yaz dünyaya geldi.
Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştiren Şerifoğlu ve Dinçkol, bebek haberini daha önce sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
İLK KARE GELDİ
Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, kızları Defne Yaz ile ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Merve Dinçkol, doğum sonrası yaptığı paylaşımda kızının minik elini tuttuğu duygusal kareye yer verdi.
Ünlü spiker paylaşımına, "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım." notunu ekledi.
BEBEKLERİNİN ADINI DUYURMUŞLARDI
Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, hamilelik sürecinde de zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızları Defne Yaz ile yeni bir döneme başladı.