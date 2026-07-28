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Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, ilk çocukları Defne Yaz'ı kucaklarına aldı. Anne olmanın sevincini yaşayan Dinçkol, minik kızıyla ilk karesini "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 1

"Camdaki Kız" dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftin ilk çocukları Defne Yaz dünyaya geldi.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 2

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştiren Şerifoğlu ve Dinçkol, bebek haberini daha önce sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 3

İLK KARE GELDİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, kızları Defne Yaz ile ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Merve Dinçkol, doğum sonrası yaptığı paylaşımda kızının minik elini tuttuğu duygusal kareye yer verdi.

Ünlü spiker paylaşımına, "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım." notunu ekledi.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 4

BEBEKLERİNİN ADINI DUYURMUŞLARDI

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, hamilelik sürecinde de zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 5

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızları Defne Yaz ile yeni bir döneme başladı.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 6

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerini Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak taçlandırmıştı.

Mutlu birlikteliklerini Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran çift, o günden bu yana özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 7

NASIL TANIŞTILAR?

Feyyaz Şerifoğlu, daha önce Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşiyle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Camdaki Kız dönemiydi, o da Kanal D'de çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok."

Merve Dinçkol'un kızı Defne Yaz ile ilk paylaşımı 8

Şerifoğlu'nun samimi açıklamaları, çiftin güçlü ilişkisini gözler önüne sererken, bugün ilk çocukları Defne Yaz'ın dünyaya gelmesiyle birlikte ailelerinin mutluluğu da yeni bir boyut kazandı.

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