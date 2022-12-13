13 Aralık 2022, Salı
Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! "Bana kimseyi sormayın"
Jet hızında dünyaevine giren Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın 53 günde boşandı. Ayrılık sonrası birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündemden düşmeyen eski eşler bir mekanda baş başa görüntülenince barışma iddiaları gündeme geldi. Tüm bunların ardından Nişantaşı'nda kameralara yaklanan Merve Boluğur, Mert Aydın sorusunu duyunca bakın ne yaptı.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:46
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