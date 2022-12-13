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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! "Bana kimseyi sormayın"

Jet hızında dünyaevine giren Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın 53 günde boşandı. Ayrılık sonrası birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündemden düşmeyen eski eşler bir mekanda baş başa görüntülenince barışma iddiaları gündeme geldi. Tüm bunların ardından Nişantaşı'nda kameralara yaklanan Merve Boluğur, Mert Aydın sorusunu duyunca bakın ne yaptı.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:46
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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! Bana kimseyi sormayın

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın 53 günde boşandı. Ayrılık nedeni olarak pek çok şey ortaya atılsa da çiftten hiçbir zaman açık bir yanıt gelmemişti.

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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! Bana kimseyi sormayın

BOŞANMA SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti. Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.

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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! Bana kimseyi sormayın

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrılmıştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirmişti.

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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! Bana kimseyi sormayın

KEYİFSİZ VE SİNİRLİ

Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni yıl alışverişi için hediyelik züccaciye mağazasına girip ürünleri inceleyen Boluğur'un keyifsiz ve sinirli halleri dikkat çekti.

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Merve Boluğur’un Mert Aydın siniri! Adını duyunca küplere bindi! Bana kimseyi sormayın

Mağaza çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden ünlü isim, bir önceki gün eski eşiyle bir araya geldiği buluşmasıyla ilgili soruları duyar duymaz koşar adımlarla uzaklaşıp "Bana kimseyi sormayın" diye konuştu.