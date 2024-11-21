21 Kasım 2024, Perşembe
Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan yanıt! "Kendimizi zengin ettik"
"Acemi Cadı" dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Boluğur, son olarak, takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Boluğur, bir soru üzerine "Kendimizi zengin ettik" diyerek para itirafında bulundu.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:48