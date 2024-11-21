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Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan yanıt! "Kendimizi zengin ettik"

"Acemi Cadı" dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Boluğur, son olarak, takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Boluğur, bir soru üzerine "Kendimizi zengin ettik" diyerek para itirafında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:48
Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol alan Merve Boluğur, müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

Eski eşi Murat Dalkılıç ile bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

Boluğur, şimdi ise takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oldu. 37 yaşındaki oyuncu son olarak Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.

Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği yanıtlar...

Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

"BİR OĞLUM OLSUN İSTİYORUM"

Oyuncu, takipçisinden gelen "Evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, ''Bir oğlum olsun çok istiyorum. İnşallah nasip olur.'' cevabını verdi.

Merve Boluğur’dan takipçisine şaşırtan yanıt! Kendimizi zengin ettik

"PARA YERDİM"

"Eğer oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?" sorusuna ise; ''Hiçbir şey para yerdim. Hobi olarak psikoloji okurdum.'' yanıtıyla dikkat çekti.