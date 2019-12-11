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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardında iş ve özel hayatında zor günler geçiren Merve Boluğur'a Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu. Uzun süredir setlerden uzak kalan Boluğur geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirerek Çağatay Ulusoy'un menajeriyle anlaşmıştı. İddialar göre, anlaşmanın ardından Ulusoy senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için Boluğur'a teklif götürdü.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:59
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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

İş ve özel hayatındaki başarısızlıklar yüzünden depresyona giren Merve Boluğur'un, başına talih kuşu kondu. Boluğur'un Çağatay Ulusoy'un yeni filminde oynayacağı konuşuluyor.

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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

Uzun süredir setlerden uzak kalan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde menajeriyle yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Çağatay Ulusoy'un menajeri Engin Aykanat'ın kapısını çaldı. Aykanat'la anlaşan Boluğur'un şansı yaver gitti. Konuşulanlara göre Ulusoy, senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için teklif götürdü.

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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

Senaristlik ve yönetmenlikte kendini geliştiren Çağatay Ulusoy, gelecek yıl çekilmesi planlanan filmin senaryosu için şu sıralar hummalı şekilde çalışıyor.

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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

ŞANSI DÖNDÜ

İki yıl önce dizisi yayından kalkan ve o tarihten beri iş ile özel yaşamında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, teklifle havalara uçtu. İlk kez bir sinema filminde oynayacak olan Boluğur'un yeni projesi, "Merve'ye Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu" dedirtti.

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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!

Son yıllarda ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Merve Boluğur'un ınstagram hesabından yaptığı paylaşımı ve mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Boluğur, aracından yaptığı paylaşıma "Tablo gibiyim" notunu düştü.