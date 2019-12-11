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Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu!
Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardında iş ve özel hayatında zor günler geçiren Merve Boluğur'a Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu. Uzun süredir setlerden uzak kalan Boluğur geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirerek Çağatay Ulusoy'un menajeriyle anlaşmıştı. İddialar göre, anlaşmanın ardından Ulusoy senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için Boluğur'a teklif götürdü.
Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:59
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