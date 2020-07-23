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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü. Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından zor günler geçiren ve tekrar hayatına birini almayan Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etmişti. Boluğur'un sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra görüntülendi. İkili el ele yürürken kameralar tarafından görüntülendi. İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:50
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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Karantina sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden dikkatleri üzerine çeken ve son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur yeni sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi.

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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.

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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Instagram hesabından sevgilisinin yüzünün gözükmediği romantik bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra göründü.