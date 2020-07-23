Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Paylaştığı fotoğrafın ardından…

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü. Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından zor günler geçiren ve tekrar hayatına birini almayan Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etmişti. Boluğur'un sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra görüntülendi. İkili el ele yürürken kameralar tarafından görüntülendi. İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisi...