Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Merve Boluğur, bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekmiş, paylaşımındaki detay büyük aşkın bittiği iddiasını gündeme getirmişti. Haberlerin ardından Boluğur'un Burak Dayı'yı Instagram hesabından çıkardığı da görüldü.