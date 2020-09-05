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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Merve Boluğur, bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekmiş, paylaşımındaki detay büyük aşkın bittiği iddiasını gündeme getirmişti. Haberlerin ardından Boluğur'un Burak Dayı'yı Instagram hesabından çıkardığı da görüldü.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 14:52
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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

Uzun bir süre sonra hayatına birini alan Merve Boluğur, sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin mutluluğu kısa sürdü.

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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

Burak Dayı'yı Instagram hesabından takipten çıkaran Merve Boluğur, beraber çekilen fotoğrafları da profilinden kaldırdı.

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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

Boluğur'un ardından Dayı'nın da birlikte fotoğraflarını profilinden kaldırdığı görüldü.

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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!

KOLYEYİ DE ÇIKARMIŞ

Boluğur'un dün paylaştığı fotoğrafta kolyenin olmadığı görüldü. Güzel mankenin fotoğrafın açıklamasına "Şükür" notunu da düşmesi dikkatlerden kaçmazken, iki isimden de konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Merve Boluğur ve Burak Dayı’nun büyük aşkı bitti!