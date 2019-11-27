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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Son yıllarda ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Merve Boluğur'un ınstagram hesabından yaptığı paylaşımı ve mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Boluğur, aracından yaptığı paylaşıma "Tablo gibiyim" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:17
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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Merve Boluğur'un paylaşımı sonrası sosyal medya o pozu konuştu. İşte magazin dünyasının takip ettiği Merve Boluğur'un "Tablo gibiyim" mesajıyla paylaştığı o pozu...

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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Merve Boluğur

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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Merve Boluğur'un fotoğrafı sonrası ünlülerin makyajsız fotoğrafları gündem oldu. Sevilen birçok ünlü oyuncunun makyajsız fotoğrafları derlendi...

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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Deniz Seki

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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim