Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Son yıllarda ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Merve Boluğur'un ınstagram hesabından yaptığı paylaşımı ve mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Boluğur, aracından yaptığı paylaşıma "Tablo gibiyim" notunu düştü.