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Merve Boluğur o pozla sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur: Tablo gibiyim
Son yıllarda ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Merve Boluğur'un ınstagram hesabından yaptığı paylaşımı ve mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Boluğur, aracından yaptığı paylaşıma "Tablo gibiyim" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:17
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