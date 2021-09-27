Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından zor günler yaşayan Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Açtığı Youtube kanalından paylaşımlar yapan Boluğur, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşıma abartılı derecede photoshop yapınca alay konusu oldu. Takipçilerinin diline düşen oyuncu, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?" yorumlarına maruz kaldı.