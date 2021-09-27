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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından zor günler yaşayan Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Açtığı Youtube kanalından paylaşımlar yapan Boluğur, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşıma abartılı derecede photoshop yapınca alay konusu oldu. Takipçilerinin diline düşen oyuncu, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?" yorumlarına maruz kaldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 13:07
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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

Oyunculuğa ara vermesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Boluğur, son fotoğrafıyla alay konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

"EFEKT CAN ÇEKİŞİYOR "

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.

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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”

İşte Merve Boluğur'un o pozu...

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Merve Boluğur alay konusu oldu! Paylaşımına yorum yağdı! “Efekt resmen can çekişiyor şuan”