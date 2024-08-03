Mert Yazıcıoğlu'nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! 'Bu nasıl benzerlik'

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun ailesi merak konusu oldu. Özellikle annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr Giriş: 03.08.2024 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL