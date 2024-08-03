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Mert Yazıcıoğlu'nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! 'Bu nasıl benzerlik'

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun ailesi merak konusu oldu. Özellikle annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 15:15
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Mert Yazıcıoğlu’nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuk kariyerine bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine ziyarette bulunarak başlayan Yazıcıoğlu, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Mert Yazıcıoğlu’nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’

Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Yazıcıoğlu, bu kez de annesiyle gündem oldu.

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Mert Yazıcıoğlu’nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’

Bir zamanlar oyuncu Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı. Anne-oğul benzerlikleriyle herkesi şaşırttı. İşte başta Mert Yazıcıoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Mert Yazıcıoğlu’nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’

Kenan İmirzalıoğlu ve annesi

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Mert Yazıcıoğlu’nun sır gibi sakladığı annesi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu