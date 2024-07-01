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Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını'nın başrolünden sonra...

Karagül, Aşk 101, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Özcan Deniz, Özgü Namal gibi isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle eski sevgilisinin de ünlü oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert Yazıcıoğlu yıllar önce bakın kiminle birlikteymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 10:40
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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını’nın başrolünden sonra...

Birçok dizi ve projelerde yer alan Mert Yazıcıoğlu kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını’nın başrolünden sonra...

Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu bu sefer de eski sevgilisiyle gündem oldu.

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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını’nın başrolünden sonra...

Bir dönem Dilan Çiçek Deniz ile kız süreli birliktelik yaşayan Yazıcıoğlu'nun daha önce de başka bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını’nın başrolünden sonra...

Hatta güzel oyuncu şimdilerde, Yalı Çapkını dizisinin başrolünde yer alıyor. Bu ilişki ise sadece 4 yıl sürebilmiş...

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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını’nın başrolünden sonra...

İşte Mert Yazıcıoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...