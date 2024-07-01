Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisine bakın! Yalı Çapkını'nın başrolünden sonra...

Karagül, Aşk 101, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Özcan Deniz, Özgü Namal gibi isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle eski sevgilisinin de ünlü oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert Yazıcıoğlu yıllar önce bakın kiminle birlikteymiş...