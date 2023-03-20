Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun adı Dilan Çiçek Deniz ile anılmıştı. Bir mekana el ele gittikleri iddia edilen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri gündeme gelmişti. Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulamış ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti. Çiçeği burnunda aşıklardan ilk görüntü geldi. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, gittikleri tiyatro oyununda kameralara yakalandı.