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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun adı Dilan Çiçek Deniz ile anılmıştı. Bir mekana el ele gittikleri iddia edilen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri gündeme gelmişti. Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulamış ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti. Çiçeği burnunda aşıklardan ilk görüntü geldi. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, gittikleri tiyatro oyununda kameralara yakalandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:32
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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yakın zamanda ayrıldı. Bu ayrılık haberinin ardından Yazıcıoğlu'nın Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu birbirlerini tanımaya başladıklarını kabul ettiler. Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulamış ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çünkü pozların Dilan Çiçek Deniz'in evinde çekildiği iddia edildi.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

İkilinin sıkı takipçileri perdelerden, camlardan ve koltuklardan Mert Yazıcıoğlu'nun poz verdiği bu evin Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğunu söylediler.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı belgelendi! İşte ilk görüntü

Sosyal medyada; 'Dilan'ın evi burası', 'Dilan'ın evinde oluşu deli gibi kıskandım', 'Afra'yı çabuk unuttu' gibi yorumlar yapıldı.