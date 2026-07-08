Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. atv ekranlarında yayınlanan dönem dizisi "Kuruluş Orhan" hakkında konuşan ünlü oyuncu, set çalışmalarına ve projedeki deneyimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kuruluş Orhan"'da canlandırdığı Orhan Bey rolüyle beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Yazıcıoğlu, son olarak İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, "Kuruluş Orhan" dizisindeki rolü ve set ortamı hakkında konuştu. Dönem dizilerinin yüksek prodüksiyonlu çekimleri ve zorlu set şartları nedeniyle oyuncuları zorladığı yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine ünlü isim, her projenin kendine özgü zorlukları olduğunu söyledi.

"HER İŞİN ZORLUĞU VAR" "Kuruluş Orhan" setindeki deneyimini anlatan Mert Yazıcıoğlu, "Her işin zorluğu var. Orası da keyifli... Gayet güzeldi" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.