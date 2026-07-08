CANLI YAYIN

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. atv ekranlarında yayınlanan dönem dizisi "Kuruluş Orhan" hakkında konuşan ünlü oyuncu, set çalışmalarına ve projedeki deneyimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 1

"Kuruluş Orhan"'da canlandırdığı Orhan Bey rolüyle beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 2

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Yazıcıoğlu, son olarak İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ahaber
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 3

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, "Kuruluş Orhan" dizisindeki rolü ve set ortamı hakkında konuştu. Dönem dizilerinin yüksek prodüksiyonlu çekimleri ve zorlu set şartları nedeniyle oyuncuları zorladığı yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine ünlü isim, her projenin kendine özgü zorlukları olduğunu söyledi.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 4

"HER İŞİN ZORLUĞU VAR"

"Kuruluş Orhan" setindeki deneyimini anlatan Mert Yazıcıoğlu, "Her işin zorluğu var. Orası da keyifli... Gayet güzeldi" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 5

AŞKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

Mert Yazıcıoğlu, bir süre önce Zeynep Artukmaç ile yeni bir aşka yelken açmış, çift mayıs ayında ilk kez el ele objektiflerin karşısına çıkmıştı.

Baş başa yemek yediklerini söyleyen ikili, mekan çıkışında muhabirlerle ayaküstü sohbet etmişti. İlişkisi hakkında konuşan Zeynep Artukmaç, "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 6

Muhabirlerin daha önce birlikte görüntülenmekten kaçındıkları yönündeki sözlerine ise Mert Yazıcıoğlu, "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba" yanıtını vermişti.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan setini anlattı 7

TATİLDEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç, geçtiğimiz günlerde ise tatilden yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi. Arkadaş grubuyla verdikleri kareyi sosyal medyada paylaşan çift, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin