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Haberler Galeri Mert Turak'ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

Mert Turak'ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu ile kamera karşısına geçen Mert Turak, Mucize filminde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştıç Şimdilerde yeni dizisiyle gündem olan Turak'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden sakındığı annesi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Mert Turak annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:41
Mert Turak’ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

"Mucize", "Beni Böyle Sev," "Babalar" ve "Evlatlar" gibi yapımlarla büyük başarılara imza atan Mert Turak'ın hayatı merak konusu oldu.

Mert Turak’ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterini canlandıran Turak, oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Mert Turak’ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

2014 yılında yayınlanan sinema filmi "Mucize" ile milyonların sevgisinin kazanan ünlü oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Mert Turak’ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

Oyuncuyu sosyal medyadan da takip edenler, Turak'ın annesini görünce şaştı kaldı.

Mert Turak’ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...

Annesinin doğum günün bir fotoğrafla kutlayan Mert Turak paylaşımına "İyi ki doğdun canım anam canım anam" notunu düştü.