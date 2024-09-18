18 Eylül 2024, Çarşamba
Mert Turak'ın annesini gördünüz mü? Doğum gününde paylaştı...
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu ile kamera karşısına geçen Mert Turak, Mucize filminde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştıç Şimdilerde yeni dizisiyle gündem olan Turak'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden sakındığı annesi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Mert Turak annesine benzerliğiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:41