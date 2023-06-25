25 Haziran 2023, Pazar
Mert Ramazan Demir ile fena yakalanan Afra Saraçoğlu’ndan ilk hamle!
Mert Yazıcıoğlu 4 yıllık ilişkisi olaylı şekilde sona eren Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Her fırsatta çıkan haberleri reddeden ve arkadaş olduklarını söyleyen ikili, geçtiğimiz günlerde fena yakalandı. Çıktıkları Göcek tatilinde aşkları belgelenen ikili magazin gündemine oturdu. Görüntüler sonrası Afra Saraçoğlu'ndan ilk hamle geldi.
Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:22
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