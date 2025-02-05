Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: "Bugün son yayınımız"

"BUNUN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Nurcan bu sözlere, "Belki suçlu babamdır dedik biz" şeklinde yanıt verdi. Anlı, "Siz öyle demediniz. Siz babanızın annenizi sattığınıza da inanmıyorsunuz. Ben sizi kınamıyorum. Ben hepinizi çok sevdim. Ama her şeyin bir nedeni vardı. Siz bunu kafanızda oturtamıyorsanız zaten bunun ilerlemesi mümkün değil" dedi.