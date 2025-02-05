05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: "Bugün son yayınımız"

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: "Bugün son yayınımız"

Şırnak'ta 19 yıl önce kaybolan Menekşe Güven'in kızları Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, annelerinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kaybolduğunda 28 yaşında olan 4 çocuk annesi Menekşe'nin Irak'ta yaşadığı iddia edildi. Güven'in çocuklarının babası tarafından satıldığı öne sürülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:51
Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı. Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. 2006 yılında sırra kadem basan Menekşe Güven'in son görüldüğü adres ağabeyinin yaşadığı sokakta çıktı.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

Müge Anlı ekibi, iddialarının yöneldiği ağabey Şehvan Güven ile bahsi geçen adrese gitti. O dönemin şartlarında eşinden şiddet gören kız kardeşine sahip çıkamadığını söyleyen ağabey Şehvan Bey, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Yenge Nurten Hanım, Menekşe'nin kocası Ali Şakar'dan şiddet gördüğünü ve bu sebepten kaybolmuş olabileceğini ileri sürdü.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

Menekşe Güven'in ailesini eşi Ali Şakar'ı suçmalarını anladıklarını söyleyen Müge Anlı, "Ali Bey kadını hor görmüş, ona nikah kıymamış ve ailenin iddiasına göre ona şiddet uygulamış. Fakat Ali Bey, Menekşe'ye zarar verse Şehvan Bey'in tabiriyle o eve neden onu bulmak için mafya kılıklı adamları göndersin. O da haklı" dedi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER...

İddiaların odağındaki diğer isim Ali Şakar, yayına bağlandı ve 18 yıl önce Menekşe'nin bir miktar para alıp evden kaçtığını, Menekşe'nin ağabeyi Şehvan'ın o parayı yediğini ileri sürdü. Ali Şakar ayrıca eşi Menekşe Güven kaybolduktan sonra ağabeyi Şehvan'ın kardeşini hiç sormadığını ve peşine hiç düşmediğini söyledi. Bir önceki gün canlı yayında kardeşi Menekşe'nin Irak'ta evlendiğini bunu başka birinden duyduğunu söyledi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

Yayına bağlanan İranlı bir izleyici, "Gülşen" adında tanıdığı bir kadının ilk eşinden şiddet gördüğünü ve bir gün gözünü açtığında kendisini Irak'ta bulduğunu söylediğini anlattı. İzleyici, "Gülşen" adındaki kadının İran'da da belli bir şehirde ikamet etmediğini, sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

Kızlar annelerinin kaybında babalarında suç bulmayınca Müge Anlı, bağlanan izleyicinin "Kocam beni darp etti. Ben tam kardeşime kaçacakken kocam ve kardeşleri beni yakaladılar. Gözümü açtığımda Irak'taydım" iddiasında bulunduğunu hatırlattı. Menekşe Güven'in ağabeyi Şehvan Bey'in yeğeni, taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını söyledi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

Yayının ardından kardeşinin ifadesine başvuruldu. Kızlar, "Babamız suçluysa onu Allah'a havale ediyoruz. Bizim tek istediğimiz annem" dedi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

"YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Menekşe Güven'i gördüğünü söyleyen bir başka izleyici ise, "2015 senesiydi. Menekşe Güven'i Kerbela'da gördüm. 'Ben nasıl geldiğimi bilmiyorum. Gözümü burada açtım. Sana bir mektup versem Şırnak'a götürür müsün? Nurcan'ıma götür' dedi. Peçesini açtı. Yüzünü gördüm" diye konuştu.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

"BUGÜN SON YAYINIMIZ"

Kızların babalarını yayına çağırmak istemediğini söyleyen Müge Anlı, "Dün bu olaya devam edip etmemek konusunda çok kararsız kaldım. Herhalde bugün son yayınımız olur diye düşünüyorum. Siz annenizin dayınızın yanınızda olduğunu düşünüyorsunuz. Akıl diziliminden uzaklaştığımızda bu hepimiz için sıkıntı. Babanız sizi böyle inandırmış" dedi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

"BUNUN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Nurcan bu sözlere, "Belki suçlu babamdır dedik biz" şeklinde yanıt verdi. Anlı, "Siz öyle demediniz. Siz babanızın annenizi sattığınıza da inanmıyorsunuz. Ben sizi kınamıyorum. Ben hepinizi çok sevdim. Ama her şeyin bir nedeni vardı. Siz bunu kafanızda oturtamıyorsanız zaten bunun ilerlemesi mümkün değil" dedi.

Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: Bugün son yayınımız

"KOVSANIZ BİLE BURADAYIM"

Gözyaşlarına boğulan Nurcan, "Benim babam da dayım da umurumda değil. Ben annemi istiyorum. Kovsanız da buradayım" dedi. Anlı, "Niye kovayım? Çağır babanı gelsin" şeklinde yanıt verdi.