05 Şubat 2025, Çarşamba
Menekşe Güven bulundu mu? Müge Anlı kararını açıkladı: "Bugün son yayınımız"
Şırnak'ta 19 yıl önce kaybolan Menekşe Güven'in kızları Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, annelerinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kaybolduğunda 28 yaşında olan 4 çocuk annesi Menekşe'nin Irak'ta yaşadığı iddia edildi. Güven'in çocuklarının babası tarafından satıldığı öne sürülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:51