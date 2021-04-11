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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Menajerimi Ara dizisinde Feris'i canlandıran Canan Ergüder ve Kıraç'ı canlandıran Barış Falay sosyal medyanın gündemi oldu. Başarılı oyuncuların hayranları Menajerimi Ara dizisinden sonra Canan Ergüder ve Barış Falay'ın özel hayatını mercek altına aldı. İşte magazin dünyasının da yakından takip ettiği ikilinin şaşkına çeviren gerçekleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 17:51
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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Menajerimi Ara dizisindeki karakterleriyle dikkat çeken Canan Ergüder ve Barış Falay hayranlarının ilgi odağı oldu. Sosyal medyada gündem olan Menajerimi Ara'nın Feris'i ve Kıraç'ı özel hayatlarıyla merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Senleri tarafından adeta mercek altına alınan Canan Ergüder ve Barış Falay arasındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Hayranları Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ının boy farkı karşısında hayrete düştü.

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Peki Canan Ergüder ve Barış Falay'ın boyu kaç santim? İşte Menajerimi Ara ve sevilen bir çok ünlünün boyları...

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Burak Özçivit - 1,84 m

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Fahriye Evcen - 1,69 m