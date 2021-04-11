Menajerimi Ara dizisinin Feris'i ve Kıraç'ı olay oldu! İşte iki usta oyuncu arasındaki gerçek!

Menajerimi Ara dizisinde Feris'i canlandıran Canan Ergüder ve Kıraç'ı canlandıran Barış Falay sosyal medyanın gündemi oldu. Başarılı oyuncuların hayranları Menajerimi Ara dizisinden sonra Canan Ergüder ve Barış Falay'ın özel hayatını mercek altına aldı. İşte magazin dünyasının da yakından takip ettiği ikilinin şaşkına çeviren gerçekleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 17:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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