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Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.12.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 15:49
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında. İşte ünlü isimlerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Aslı Enver – 165 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Serenay Sarıkaya – 175 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Cem Yılmaz – 170 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...

Can Yaman – 183 CM