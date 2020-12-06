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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun... Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu'nun...
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 15:49
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında. İşte ünlü isimlerin boyları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver – 165 CM
Serenay Sarıkaya – 175 CM
Cem Yılmaz – 170 CM
Can Yaman – 183 CM