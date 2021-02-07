Menajerimi Ara dizisinin Barış ve Dicle'si hayranlarını şaşırttı! İşte Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu arasındaki gerçek

Menajerimi Ara dizisinde Barış ve Dicle rolleriyle büyük bir üne kavuşan Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu'nun hayranları iki yıldızın arasındaki gerçeği öğrenince şaşkına döndü. İşte haberin detayları...