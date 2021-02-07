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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Barış ve Dicle'si hayranlarını şaşırttı! İşte Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu arasındaki gerçek Menajerimi Ara dizisinin Barış ve Dicle'si hayranlarını şaşırttı! İşte Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu arasındaki gerçek
Menajerimi Ara dizisinde Barış ve Dicle rolleriyle büyük bir üne kavuşan Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu'nun hayranları iki yıldızın arasındaki gerçeği öğrenince şaşkına döndü. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 17:41
Menajerimi Ara dizisinin başarılı oyuncuları Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş, özel hayatı da merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajerimi Ara izleyicisi Barış ve Dicle'nin boy farkını merak etti. İşte ünlülerin boyları...
ENGİN AKYÜREK 187 CM
ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM
HAZAL SUBAŞI 166 CM