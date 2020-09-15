Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

Menajerimi Ara dizisi sezona başarılı bir giriş yaparken dizi oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi...