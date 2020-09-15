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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

Menajerimi Ara dizisi sezona başarılı bir giriş yaparken dizi oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:50
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder’in eşi bakın kim çıktı!

ALMA TERZİÇ