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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi
'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. '2.Sayfa' programında bugün yer alan habere göre Meltem Miraloğlu ve evliliği hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İşte, Meltem Miraloğlu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:16
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