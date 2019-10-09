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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. '2.Sayfa' programında bugün yer alan habere göre Meltem Miraloğlu ve evliliği hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İşte, Meltem Miraloğlu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:16
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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

'2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle alakalı şu açıklamalarda bulundu:

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın evet der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Önce evlat edindi sonra evlendi

Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay ise gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu: