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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

Oyuncu Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Yaptığı evlilik nedeniyle eleştirilen oyuncunun geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından eşi Patrick ile video paylaşan Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi. Hakkında çıkan haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağını söyleyen Miraloğlu, 'Zamanı gelince her şeyi anlatacağım' dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:41
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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalıyla evlenip ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi.

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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

"ZAMANI GELİNCE"

"Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" diyen oyuncu, gerçekleri "zamanı gelince" anlatacağını söyledi: "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım."

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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

Hürriyet'in haberine göre; Yeni hayatından da bahseden Miraloğlu, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum.

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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

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Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

3 ay önce nikah masasına oturan çiftin boşanma kararı aldığı ve yakın çevresine çaresiz kaldığını söyleyen Miraloğlu'nun boşanma işlemlerini başlattığı iddia edilmişti.