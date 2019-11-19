Meltem Miraloğlu evliliği hakkında konuştu: Zamanı gelince konuşacağım…

Oyuncu Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Yaptığı evlilik nedeniyle eleştirilen oyuncunun geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından eşi Patrick ile video paylaşan Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi. Hakkında çıkan haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağını söyleyen Miraloğlu, 'Zamanı gelince her şeyi anlatacağım' dedi.