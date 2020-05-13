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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi
Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslı Enver geçtiğimiz günlerde 36 yaşına bastı. Karantina nedeniyle doğum gününü evinde kutlayan Enver'in arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Yakın arkadaşı oyuncu Melisa Sözen de Enver'in yeni yaşını eski fotoğraflarıyla kutladı. Ergenlik dönemlerine ait fotoğraflarını paylaşan Sözen'in yazdığı not ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:47Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:57