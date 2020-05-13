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Haberler Galeri Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslı Enver geçtiğimiz günlerde 36 yaşına bastı. Karantina nedeniyle doğum gününü evinde kutlayan Enver'in arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Yakın arkadaşı oyuncu Melisa Sözen de Enver'in yeni yaşını eski fotoğraflarıyla kutladı. Ergenlik dönemlerine ait fotoğraflarını paylaşan Sözen'in yazdığı not ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:57
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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Geçtiğimiz günlerde 36 yaşına basan Aslı Enver karantina nedeniyle doğum gününü evinde kutladı. Enver'in yakın arkadaşları da paylaştıkları fotoğraflarla kutlamalara katıldı.

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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Melisa Sözen ise çocukluk arkadaşı olan Aslı Enver'in yeni yaşını ergenlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Sözen'in paylaşımına yazdığı not ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Güzel oyuncu paylaşımına şu notu yazdı:

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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren (şimdi fark ediyorum bir tek "falsolu anne terliğin" yokmuş 😂) Canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum "

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Melisa Sözen’den Aslı Enver’e doğum gününde anne terliği göndermesi

Aslı Enver'den bu paylaşıma yanıt gecikmedi. Güzel oyuncu Sözen'in paylaşımına "Yaaaaaa meliçaaaaa ♥️♥️♥️ sınırlarımı zorlarsan terlik de çıkıyo😂😂😂seni çok seviyorummmm" yorumuyla yanıt verdi.