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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Son yıllarda ekranın dikkat çeken isimlerinden olan Melisa Döngel, son haliyle hayal kırıklığı yaşattı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yüzüne yaptırdığı estetiğin ardından saç rengini de değiştiren oyuncuya, "Bunu kendine niye yaptın?" yorumları yağdı. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:08
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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Son yılların en popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, güzelliğiyle de ekranın konuşulan isimlerinden olmuştu.

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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan 22 yaşındaki oyuncu, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline geldi.

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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Saçlarını da sarıya boyatan oyuncunun son imajı olay oldu.

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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ

Son olarak bir reklam filminde yer alan Döngel'in hali, takipçilerini şok etti.

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Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin yeni hali hakkında, "Melisa, bunu neden kendine yaptın?" yorumlarını yaparken bazı kullanıcılar ise güzel oyuncuyu Seda Sayan'a benzetti