Melisa Döngel’in bu halinden eser kalmadı! Estetikle tanınmaz hale

Son yıllarda ekranın dikkat çeken isimlerinden olan Melisa Döngel, son haliyle hayal kırıklığı yaşattı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yüzüne yaptırdığı estetiğin ardından saç rengini de değiştiren oyuncuya, "Bunu kendine niye yaptın?" yorumları yağdı. İşte son hali...