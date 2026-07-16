Melisa Döngel Rize'nin doğasında serinledi

Doğayla iç içe vakit geçiren oyuncu, Karadeniz'in hırçın dereleri üzerine kurulu geçitlerde yürüyüş yaptı. Bölgenin meşhur salıncaklarında sallanan Döngel, yemyeşil manzaranın ve serin havanın tadını çıkardı.

ŞELALEDEN ATLADI, HORON OYNADI

Rize mutfağının simgelerinden biri olan muhlamayı da deneyen oyuncu, tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.