Melisa Döngel Rize'nin doğasında serinledi
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek Rize'ye gitti. Karadeniz'in eşsiz doğasında vakit geçiren oyuncu, şelaleye atladığı ve horon oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Doğayla iç içe vakit geçiren oyuncu, Karadeniz'in hırçın dereleri üzerine kurulu geçitlerde yürüyüş yaptı. Bölgenin meşhur salıncaklarında sallanan Döngel, yemyeşil manzaranın ve serin havanın tadını çıkardı.
ŞELALEDEN ATLADI, HORON OYNADI
Rize mutfağının simgelerinden biri olan muhlamayı da deneyen oyuncu, tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
"İNANILMAZDI"
Rize'nin serin sularına kayıtsız kalamayan Melisa Döngel, yüksek bir şelaleden suya atladı. Cesur anlarını sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, yaşadığı deneyimi "İnanılmazdı" sözleriyle değerlendirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Macera dolu günün ardından Karadeniz'in geleneksel eğlencelerine de katılan Döngel, tulum eşliğinde oynanan horonda yöre halkıyla birlikte eğlendi. Oyuncunun horon oynadığı anlar sosyal medyada ilgi gören görüntüler arasında yer aldı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Melisa Döngel'in adı geçtiğimiz dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında da gündeme gelmişti.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan oyuncunun yapılan test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.