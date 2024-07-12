12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Melisa Aslı Pamuk'un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Yer Gök Aşk, Ego, Çarpışma, Kara Sevda gibi birçok projede yer alan Melisa Aslı Pamuk, 2 ay önce sessiz sedasız evlenmişti. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken başarılı oyuncu, eşi ile herkesi şaşırttı. Pamuk'un eşi de tanıdık bir isim çıktı. Güzel oyuncunun düğün karelerine yorum ve beğeni yağdı. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:32 Güncelleme: 12.07.2024 12:32
  • 1
  • 131
Melisa Aslı Pamuk’un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerine 'Yer Gök Aşk' dizisiyle başlamıştı.

  • 2
  • 131
Melisa Aslı Pamuk’un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Daha sonra Kara Sevda dizisinde hayat verdiği 'Asu' karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı.

  • 3
  • 131
Melisa Aslı Pamuk’un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Pamuk, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ile de merak konusu oluyor. 2 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşinin ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı olduğu ortaya çıktı.

  • 4
  • 131
Melisa Aslı Pamuk’un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Geçtiğimiz günlerde Melisa Pamuk düğün karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte başta Melisa Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

  • 5
  • 131
Melisa Aslı Pamuk’un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı