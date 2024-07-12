Melisa Aslı Pamuk'un eşi bakın kim çıktı! 2 ay önce evlenmişlerdi! Düğünden kareler geldi...

Yer Gök Aşk, Ego, Çarpışma, Kara Sevda gibi birçok projede yer alan Melisa Aslı Pamuk, 2 ay önce sessiz sedasız evlenmişti. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken başarılı oyuncu, eşi ile herkesi şaşırttı. Pamuk'un eşi de tanıdık bir isim çıktı. Güzel oyuncunun düğün karelerine yorum ve beğeni yağdı. İşte tüm detaylar...