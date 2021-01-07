07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenme teklifi etmişti. Ailelerinin de onayını alan çift, önümüzdeki yaz evlenmeye karar verdi. Çift, düğün planlarını hızlandırırken nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:39
  • 1
  • 8
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu aşkı Melisa Aslı Pamuk, bu yıl içerisinde evlilik kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.

  • 3
  • 8
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Her ikisi de Hollanda'da doğup büyüyen genç çift, nikah törenini de burada yapmayı planlıyor.

  • 4
  • 8
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı.

  • 5
  • 8
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Anne olma hayali kuran 29 yaşındaki güzel oyuncu da düğünün bu sene içerisinde olmasına sıcak baktı.