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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenme teklifi etmişti. Ailelerinin de onayını alan çift, önümüzdeki yaz evlenmeye karar verdi. Çift, düğün planlarını hızlandırırken nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:39
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu aşkı Melisa Aslı Pamuk, bu yıl içerisinde evlilik kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.
Her ikisi de Hollanda'da doğup büyüyen genç çift, nikah törenini de burada yapmayı planlıyor.
Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı.
Anne olma hayali kuran 29 yaşındaki güzel oyuncu da düğünün bu sene içerisinde olmasına sıcak baktı.