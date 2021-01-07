Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor!

Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenme teklifi etmişti. Ailelerinin de onayını alan çift, önümüzdeki yaz evlenmeye karar verdi. Çift, düğün planlarını hızlandırırken nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.