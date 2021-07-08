Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan hesaplar için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Baykal, 'Ölmedim, yaşıyorum, hakkımda bu tarz haberler çıkaran şahıslardan şikayetçiyim' dedi. Baykal, bir de haberlerin erişime engellenmesini talep etti.