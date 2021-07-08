08 Temmuz 2021, Perşembe
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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti
Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan hesaplar için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Baykal, 'Ölmedim, yaşıyorum, hakkımda bu tarz haberler çıkaran şahıslardan şikayetçiyim' dedi. Baykal, bir de haberlerin erişime engellenmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 17:05
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