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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan hesaplar için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Baykal, 'Ölmedim, yaşıyorum, hakkımda bu tarz haberler çıkaran şahıslardan şikayetçiyim' dedi. Baykal, bir de haberlerin erişime engellenmesini talep etti.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 17:05
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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

Usta oyuncu Melek Baykal hakkında geçtiğimiz aylarda bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'öldü' şeklinde bir dedikodu yayıldı.

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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

Çıkan haberler sonrası 'Sağlığım çok şükür çok iyi' şeklinde açıklama yapan Baykal, avukatı aracılığıyla bu hesap ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.

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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yalan dedikodu ortaya atan şahıslarla ilgili harekete geçen Baykal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Diğer yandan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran ünlü oyuncu çıkan haberlerlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu, rencide edildiğini ifade ederek erişime engellenmesini talep etti.

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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti

REDDEDİLDİ

Ünlü oyuncunun talebini inceleyen Sulh Ceza Hakimliği çıkan haberlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini, gazeteciden maddi gerçeğin tam olarak saptamasını beklenmeyeceğini ifade ederek erişim engeli talebini reddetti.

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Melek Baykal’dan erişim engeli talebi! O haberler için harekete geçti