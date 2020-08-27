Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Şef sol elini cebinde veya kollarını bağlıyor. Yarışmanın dikkatli izleyicileri şefin neden elini sakladığını merak ediyor. Sert mizacı ile dikkatleri üzerine çeken isimin hayatı sorgulanıyor. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...