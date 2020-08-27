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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye, yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmanın sinirli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden cebinde tuttuğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:27
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