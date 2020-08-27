27 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye, yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmanın sinirli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden cebinde tuttuğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:27
  • 1
  • 15
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Şef sol elini cebinde veya kollarını bağlıyor. Yarışmanın dikkatli izleyicileri şefin neden elini sakladığını merak ediyor. Sert mizacı ile dikkatleri üzerine çeken isimin hayatı sorgulanıyor. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Yalçınkaya mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybetti..

  • 3
  • 15
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor. İşte o fotoğraf...

  • 4
  • 15
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Özel hayatıyla mercek altına alınan Mehmet Şef'in kızı merak konusu oldu. İşte Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude…

  • 5
  • 15
Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden cebinde tutuyor? Masterchef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?