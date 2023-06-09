Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! "Hadise iyi ki bırakmış bunu"

Mehmet Dinçerler Hadise ile yaşadığı kısa süreli evlilik sonrası magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden oldu. Yaptığı her hareket ile gündem olan Mehmet Dinçerler, son olarak Hande Erçel hamlesiyle gündeme oturdu. Dinçerler'in eski sevgilisi olan Erçel'e yaptığı bu hamle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.