09 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! "Hadise iyi ki bırakmış bunu"

Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! "Hadise iyi ki bırakmış bunu"

Mehmet Dinçerler Hadise ile yaşadığı kısa süreli evlilik sonrası magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden oldu. Yaptığı her hareket ile gündem olan Mehmet Dinçerler, son olarak Hande Erçel hamlesiyle gündeme oturdu. Dinçerler'in eski sevgilisi olan Erçel'e yaptığı bu hamle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:26
  • 1
  • 102
Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! Hadise iyi ki bırakmış bunu

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ancak mutlulukları 5 ay sürmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 102
Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! Hadise iyi ki bırakmış bunu

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan ikili, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

  • 3
  • 102
Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! Hadise iyi ki bırakmış bunu

Sürpriz evliliği öncesi oyuncu Hande Erçel ve bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay ise eski eşi Hadise'nin arkadaşı olduğu bilinen fenomen ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

  • 4
  • 102
Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! Hadise iyi ki bırakmış bunu

"İLK FOTO ÇOK HOŞ"

Instagram hesabından bir kare paylaşan Ala Tokel, Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanında poz vermişti. Fenomen ismin paylaşımına, "İlk foto çok hoş" mesajını yazan iş insanı; durum fark edilince hemen geri adım atarak yorumunu silmişti. Bu yaşananların ardından Ala Tokel konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

  • 5
  • 102
Mehmet Dinçerler’den şok Hande Erçel hamlesi! Sosyal medyanın diline düştü! Hadise iyi ki bırakmış bunu

Haberi alıntılayan Ala Tokel şu açıklamayı yapmıştı:

"Mehmet 10 yıllık falan arkadaşım. Kendi markası olan Magnolia yiyorum fotoda ona çok iyi yazmış. Bu kadar erotik fotolar koymanıza gerek yok okunması için."