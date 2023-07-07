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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. El ele boşanmaya gelen çift her fırsatta kötü ayrılmadıklarını dile getirdi. Ayrılığın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onan, arkadaşlarıyla moral tatili organize etti. İşte Arzum Onan'ın o tatilden yaptığı makyajsız paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:42
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

Geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini 10 dakikada sonlandıran çift, adliye çıkışı el ele görüntülenince herkesi şaşırttı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

ARKADAŞLARIYLA MORAL TATİLİNE ÇIKTI

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, arkadaşlarıyla moral tatiline çıktı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI!

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Onan, makyajsız halini kendi hesabından yayınladı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

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Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hallerine beğeni ve yorum yağdı.