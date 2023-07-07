Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Arzum Onan’ın ayrılık sonrası ilk işi...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. El ele boşanmaya gelen çift her fırsatta kötü ayrılmadıklarını dile getirdi. Ayrılığın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onan, arkadaşlarıyla moral tatili organize etti. İşte Arzum Onan'ın o tatilden yaptığı makyajsız paylaşımlar!