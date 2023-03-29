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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

2005 yılında Tuba Coşkun ile nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in bu evliliğinden Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi şimdilerde 16 yaşında oldu. Teyzesi Şeyda Coşkun'un paylaşımıyla gündeme gelen Ali Sadi Erbil'in son hali sosyal medyanın gündemine otururken 'tıpkı babası' yorumları geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:20
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu…

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

Ali Sadi'nin son haline dair paylaşım yapan teyzesi Şeyda Coşkun, "Delikanlım, sen bu üç kadının hayatına ışık oldun... Fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim." notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası

Son halini görenler 'tıpkı babası' yorumları yapmadan edemedi. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...