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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi’nin son hali sosyal medyayı salladı: Tıpkı babası
2005 yılında Tuba Coşkun ile nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in bu evliliğinden Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi şimdilerde 16 yaşında oldu. Teyzesi Şeyda Coşkun'un paylaşımıyla gündeme gelen Ali Sadi Erbil'in son hali sosyal medyanın gündemine otururken 'tıpkı babası' yorumları geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:19Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:20