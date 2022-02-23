Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

"VATANINA, MİLLETİNE HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN"

Ali Sadi'nin yurt dışında değil, Türkiye'de okumak istediğini belirten Mehmet Ali Erbil, "Ali Sadi, ABD vatandaşı ve birçok avantaja sahip ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz" dedi.