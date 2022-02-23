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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştu. Önceki akşam Yeniköy'de görüntülenen komedyen eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi'yle bir araya geldi. Oğlunun okulla ilgili sorunlarını konuştuklarını belirtirken Ali Sadi'nin son hali şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 10:15
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam eski eşi Tuğba Coşkun ve oğulları Ali Sadi ile Yeniköy'de görüntülendi. Ünlü şovmen, yemek yedikleri mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

"ALİ SADİ EN ZOR ÇAĞINDA"

Sanatçı, "Tuğba Hanım ile bir araya geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okul ile ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Hayat şartları zor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

"VATANINA, MİLLETİNE HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN"

Ali Sadi'nin yurt dışında değil, Türkiye'de okumak istediğini belirten Mehmet Ali Erbil, "Ali Sadi, ABD vatandaşı ve birçok avantaja sahip ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz" dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

Basın mensuplarının "Tuğba Hanım, sizinle de biraz konuşsaydık" yorumu üzerine Coşkun, "İyi akşamlar" diyerek, hızlı adımlarla aracına geçmeyi tercih etti.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı

Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'nin son hali ise şaşırttı. Babasının boyunu geçen Ali Sadi'ye 'Hık demiş babasının burnundan düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.