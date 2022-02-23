23 Şubat 2022, Çarşamba
Mehmet Ali Erbil’in oğlu boyunu geçti! Ali Sadi görenler şaşırttı
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştu. Önceki akşam Yeniköy'de görüntülenen komedyen eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi'yle bir araya geldi. Oğlunun okulla ilgili sorunlarını konuştuklarını belirtirken Ali Sadi'nin son hali şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 10:15
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