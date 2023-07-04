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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyayı salladı! Ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil, 17 yaşına bastı. Şimdilerde kocaman delikanlı olan Ali Sadi'yi görenler "Tıpkı babasının gençliği" demeden edemedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 16:10
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden olan oğlu Ali Sadi Erbil 17 yaşına bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Ali Sadi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki..." yorumu geldi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Ali Sadi'yi görenler "Tıpkı babasının gençliği" demeden edemedi. İşte Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi'nin son hali...

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

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