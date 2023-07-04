Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi sosyal medyayı salladı! Son haline beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyayı salladı! Ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil, 17 yaşına bastı. Şimdilerde kocaman delikanlı olan Ali Sadi'yi görenler "Tıpkı babasının gençliği" demeden edemedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali...